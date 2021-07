Stürmer-Beben bei Eintracht Frankfurt: André Silva geht zu RB Leipzig, Rafael Santos Borré kommt als Ersatz von River Plate. FUSSBALL 2000 diskutiert, warum sich der Transfer von Silva so komisch anfühlt und warum der neue Stürmer perfekt zur Eintracht passen könnte.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten - und aktuell auch alles zur Europameisterschaft.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Stürmer-Beben bei Eintracht Frankfurt, André Silva geht ausgerechnet zum RB-Leipzig-Konstrukt, dafür steht mit Rafael Santos Borré von River Plate schon ein Nachfolger bereit. Basti Red und Stephan Reich diskutieren, warum sich der Transfer von Andre Silva so komisch anfühlt, warum der neue Stürmer perfekt zur Eintracht passen könnte und was sie von dem DFB Pokal-Los Waldhof gegen Mannheim halten. Außerdem gibt es eine weitere Folge idiotischer Schland-Artikel zur EM 2021 und einen kleinen Ausblick auf die Halbfinal-Spiele bei der Europameisterschaft: Italien gegen Spanien und England gegen Dänemark.