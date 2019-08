Der Saisonstart von Eintracht Frankfurt wird immer besser: Nach dem Sieg zum Bundesliga-Auftakt gegen Hoffenheim gibt es nun auch für die Fans etwas zu gewinnen: FUSSBALL 2000 verschenkt den großartigen Ante-Rebic-Aufsteller.

So wunderbar wie einzigartig: FUSSBALL2000 - der Eintracht-Videopodcast diskutiert nicht nur regelmäßig über die Frankfurter Kicker, nein: Heute verschenken wir sogar den Helden vom Pokalfinale 2018!

Staffel 2, Folge 6: Es war ein Moment für die Ewigkeit, den kein Eintracht-Fan jemals vergessen wird: Ante Rebic sorgte mit seinem epischen Doppelpack im DFB-Pokalfinale 2018 gegen die Bayern für den ersten Frankfurter Titel seit 30 Jahren. Und für fremde Menschen, die sich weinend in den Armen lagen. Zu Recht diente die kroatische Wuchtbrumme bei uns lange als Deko. Jetzt kann Ante Rebic euch gehören. Wie genau, das erklären euch Basti, Mark und Marv in der neuen Folge. Once in a Lifechance, wie wir bei uns hier sagen.

Teilnahme ist auch per mail an fussball2000@hr.de möglich.