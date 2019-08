System, Startelf, Ausrichtung: FUSSBALL 2000 diskutiert wenige Tage vor dem Saisonstart die bestmögliche Aufstellung von Eintracht Frankfurt. Wer spielt im Mittelfeld? Wer sorgt für die Tore? Und wohin mit Kapitän David Abraham?

Auch in dieser Saison immer am Anfang und meistens auch in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Staffel 2, Folge 4: Die Vorbereitung von Eintracht Frankfurt neigt sich dem Ende entgegen, nach den zahlreichen Partien in der Qualifikation zur Europa League und dem DFB-Pokal-Knaller bei Waldhof Mannheim steht das erste Bundesliga-Spiel auf dem Programm. Trainer Adi Hütter muss sich allmählich für seine Startformation entscheiden – und bekommt dabei Entscheidungshilfe von FUSSBALL 2000. Basti, Mark, Marv und Phil sind sich ausnahmsweise ziemlich einig, es gibt aber auch eine eindeutige Problemzone.