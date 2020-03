Jay-Jay Okocha? Uwe Bindewald? Maik Franz? Welche Spieler gehören ins Ultimate-Dreamteam von Eintracht Frankfurt? FUSSBALL 2000 hat überlegt, gestritten und entschieden. Das Ergebnis ist diskutabel.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Staffel 2, Folge 64: FUSSBALL 2000 meldet sich zum dritten Mal während der Coronakrise aus den heimischen Wohnzimmern und bespricht die aktuelle Lage. Neben allerlei Diskussionen über Folgen einer möglichen Ausgangssperre, der Quarantäne und der wohl erst einmal nicht endenden Bundesliga-Pause nominieren Basti, Mark, Marv und Phil ihre Wunschelf von Eintracht Frankfurt. Wer steht im Tor? Wer hält die Abwehr zusammen? Wer zieht die Fäden im Mittelfeld? Und wer soll für die Tore sorgen? Wie würdet ihr entscheiden, wen ihr elf Wünsche freihättet?