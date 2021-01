Eintracht Frankfurt blickt nach dem Sieg gegen Bayer Leverkusen schon wieder in Richtung Europa League. Nach dem Abgang von Bas Dost ist aber klar: Ein neuer Angreifer muss her. FUSSBALL 2000 erstellt ein Anforderungsprofil.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Eintracht Frankfurt startet mit einem 2:1-Sieg gegen Bayer Leverkusen ins neue Jahr und präsentiert sich dabei in Topform. Martin Hinteregger, Evan N’Dicka und David Abraham lassen so gut wie keine Chance der Werkself zu, im Mittelfeld überzeugen Makoto Hasebe, Djibril Sow und Amin Younes. Basti, Mark, Marv und Phil analysieren die Partie und finden dann doch zwei Baustellen: Was ist los mit Filip Kostic? Und wann holt die Eintracht endlich einen zweiten Stürmer neben André Silva? FUSSBALL 2000 blickt auf die Kandidatenliste und bewertet die möglichen Neuzugänge Luka Jovic, Joshua Zirkzee und Cenk Tosun. Oder kommt doch ein ganz anderer?