FUSSBALL 2000 – der Eintracht-Videopodcast Das muss Eintracht Frankfurt aus der Keilerei in Bremen lernen

Eintracht Frankfurt liefert sich ein hitziges Gefecht mit Werder Bremen und macht dabei auf zu vielen Ebenen Fehler. FUSSBALL 2000 findet ein bisschen Zoff gar nicht schlimm und sagt, was besser werden muss.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Die Siegesserie von Eintracht Frankfurt reißt ausgerechnet beim neuen Lieblingsgegner Werder Bremen. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter lässt sich provozieren und kann dann trotz des Führungstreffers von André Silva nicht an die guten Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen. Basti, Mark, Patricia und Phil blicken zurück auf die Bundesliga-Begegnung vom Freitagabend und die Streitereien nach Abpfiff. Klar ist: So eine Pleite kann passieren, gegen den VfB Stuttgart am nächsten Spieltag muss aber einiges wieder anders laufen.