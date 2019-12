Machogehabe, Klischees, Anmachsprüche: Der Stadionbesuch von Frauen kann anstrengend sein, ist inzwischen aber normal. Oder etwa nicht? FUSSBALL 2000 spricht mit zwei weiblichen Eintracht-Fans über ihr Erfahrungen in der Männerdomäne Fankurve.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Youtube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Youtube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Youtube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Youtube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Youtube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Staffel 2, Folge 37: Ein Stadionbesuch ist für Fußballfans auf der ganzen Welt das wohl größte Erlebnis und fester Bestandteil an jedem Wochenende. In der früheren Männerdomäne Fankurve stehen heutzutage auch immer mehr Frauen und feuern ihr Team an. Ist das inzwischen normal oder noch immer seltsam? Die beiden Eintracht-Fans Anna und Johanna sprechen mit Basti und Marv über ihre Erlebnisse auf Auswärtsfahrten, Schimpfwörter unter der Gürtellinie und moralische Empörung in den sozialen Medien.