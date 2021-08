Nach der Blamage im DFB-Pokal zeigt Eintracht Frankfurt auch zum Bundesliga-Auftakt bei Borussia Dortmund eine schwache Leistung und verliert deutlich. FUSSBALL 2000 analysiert die Klatsche beim BVB und findet viele Schwachstellen.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Eintracht Frankfurt präsentiert sich bei Borussia Dortmund in schlechter Verfassung und muss sich am 1. Spieltag der Bundesliga verdient mit 2:5 geschlagen geben. In der Mannschaft von Trainer Oliver Glasner passt derzeit noch nicht viel, gegen die Wucht von Erling Haaland, Marco Reus und Co. hat die Eintracht keine Chance.

Was muss passieren, damit Eintracht Frankfurt wieder in Form kommt? Warum wackelt die Abwehr um Martin Hinteregger, Evan N’Dicka und Stefan Ilsanker so? Und welches System ist denn nun das richtige? FUSSBALL 2000 sucht und findet noch jede Menge Baustellen im Team der Eintracht und fordert wieder einmal Neuzugänge. Außerdem Thema: Was ist eigentlich los mit Amin Younes?