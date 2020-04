Der DFB-Pokalsieg 2018, der Abstiegskrimi gegen Kaiserslautern oder doch die Relegation unter Niko Kovac? FUSSBALL 2000 prämiert die denkwürdigsten Spiele von Eintracht Frankfurt und erinnert an jede Menge einzigartige Erlebnisse.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Staffel 2, Folge 68: Nach den persönlichen Spiele-Highlights von Basti, Mark, Marv und Phil widmet sich FUSSBALL 2000 in dieser Woche den objektiv besten Spielen von Eintracht Frankfurt aller Zeiten. Der erste Titelgewinn nach 30 Jahren im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München, die Abstiegs- und Aufstiegsdramen gegen Kaiserslautern und Reutlingen sowie der Relegationskrimi gegen den 1. FC Nürnberg dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Doch welche Partie landet ganz oben? Und wie erlebte FUSSBALL 2000 diese denkwürdigen Abende? Die Antworten gibt es im Video.