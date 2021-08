Bei Eintracht Frankfurt geht es am Deadline-Day noch einmal heiß er. Sam Lammers kommt, Filip Kostic soll nun doch bleiben. FUSSBALL 2000 fasst den Endspurt auf dem Transfermarkt zusammen und zieht ein erstes Fazit.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Endlich wieder Deadline Day live auf dem #Transfermarkt! Wen holt Eintracht Frankfurt? Was passiert mit Filip Kostic? Und wer wird der neue Stürmer? Sam Lammers? Carlos Vinicius? Kolo Muani? Oder gibt es eine ähnliche Überraschung wie die Verpflichtung von Luka Jovic von Real Madrid zu Eintracht Frankfurt? Markus Krösche ist gefordert und muss bis 18 Uhr liefern. Welche Transfers in der Bundesliga werden am Dead Line Day wichtig?

FUSSBALL 2000 überträgt die Top-Transfer-Gerüchte und News am #DeadlineDay live! Der Unterschied: Bei uns hält der Redline Day die Fans in Atem. Verstärkt sich Eintracht Frankfurt nochmal auf dem Transfermarkt? Bleibt Kristijan Lakic der letzte Transfer? Was passiert beim FC Bayern München und Borussia Dortmund? Wir sind bei den Transfers live am Ball! Basti Red, Marvin Mendel, Mark Weidenfeller und Philipp Hofmeister sind live dabei, wenn auf dem #Transfermarkt live die letzten Entscheidungen in der Bundesliga getroffen werden. Wunschtransfers? Meinungen? Fragen? Schreibt in den Chat!