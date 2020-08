Der Eintracht fehlt Euphorie: Deshalb müssen Neuzugänge her

Keine Zuschauer, kaum Transfers, wenig Vorfreude: Eintracht Frankfurt ist wenige Wochen vor Saisonstart auf der Suche nach Form und Euphorie. FUSSBALL 2000 zieht ein Zwischenfazit und schlägt fünf potenzielle Verstärkungen vor.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Staffel 3, Folge 86: Kaum hat die Vorbereitung von Eintracht Frankfurt begonnen, ist auch schon wieder Länderspielpause und Trainer Adi Hütter muss ohne elf Nationalspieler auskommen. Umso wichtiger sind deshalb die Eindrücke aus dem letzten Testspiel des gesamten Kaders gegen Ajax Amsterdam. FUSSBALL 2000 analysiert die 1:2-Niederlage und blickt voraus auf den Saisonstart im DFB-Pokal und der Bundesliga. Ist es überhaupt möglich, dass ohne Zuschauer so etwas wie Euphorie entsteht? Und sollte die Eintracht noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen und Neuzugänge holen? Basti, Mark, Marv und Phil spielen Wunschspieler-Roulette und nennen fünf Spieler, die der Eintracht definitiv helfen würden.