Eintracht Frankfurt geht beim FC Bayern unter und kassiert die fünfte Bundesliga-Pleite in Folge. Da der Tabellenkeller immer näher kommt, fragt sich FUSSBALL 2000: Wie groß ist die Abstiegsgefahr? Die Meinungen sind unterschiedlich.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Staffel 2, Folge 74: Die Sorgen und Probleme von Eintracht Frankfurt werden auch der 2:5-Niederlage beim FC Bayern München nicht kleiner. Nach dem Sieg von Werder Bremen und dem Derby-Remis von Fortuna Düsseldorf ist die Abstiegszone nur noch vier Punkte entfernt, der Kampf um den Klassenerhalt hat endgültig begonnen. Doch haben das auch der Trainer und die Spieler schon begriffen? Und muss vielleicht ein anderes System her? Basti, Mark, Marv und Phil diskutieren, was in den kommenden Spielen gegen Freiburg, Wolfsburg und Bremen passieren muss, damit die Eintracht nicht absteigt. Klar ist: Die Gefahr ist groß.