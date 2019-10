Wenig Süßes, viel Saures: Trotz Halloween verbreitet Eintracht Frankfurt gegen Gladbach alles andere als Angst und Schrecken und bringt sich so selbst um den Lohn. Neben allerlei Kritik gibt es aber auch Lobenswertes.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten. Und diesmal sogar am Wochenende!

Externer Inhalt Externen Inhalt von Youtube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Youtube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Youtube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Youtube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Youtube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Staffel 2, Folge 24: Bas Dost verletzt, André Silva verletzt, Dejan Joveljic noch nicht bundesligatauglich: Eintracht Frankfurt gehen in den entscheidenden Wochen gegen die Topteams der Bundesliga die Stürmer aus. Die wunderschön verkleideten Basti, Mark, Marv und Phil analysieren die Auswärtspleite bei Borussia Mönchengladbach und finden – passend zu Halloween – allerlei Gruseliges. Zu wenige Stürmer, zu wenige Tore, keine Punkte. Gegen St. Pauli und den FC Bayern muss einiges besser werden.