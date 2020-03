Die Leistungsschwankungen von Eintracht Frankfurt geben Rätsel auf. Nach der nächsten derben Pleite bei Bayer Leverkusen fallen Erklärungen zunehmend schwer. Klar ist nur: Die Kellerkinder kommen näher.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Staffel 2, Folge 62: In der Europa League und im DFB-Pokal weiter im Rennen, in der Bundesliga endgültig in der gefährlichen Zone angekommen. Eintracht Frankfurt muss nach der Pleite bei Bayer Leverkusen aufpassen, die Saison nicht doch noch an die Wand zu fahren. Basti, Mark und Stephan begeben sich auf die Suche nach den Gründen für die nächste schwache Leistung und die krassen Unterschiede zwischen dem Pokal- und dem Alltags-Gesicht.

Das Problem: So langsam weiß auch FUSSBALL 2000 nicht mehr weiter. Und als wäre die Situation nicht sowieso schon kompliziert genug, muss sich die Eintracht wenige Tage vor dem Duell mit dem FC Basel auch noch mit dem Coronavirus, möglichen Geisterspielen und den Folgen auseinandersetzen.