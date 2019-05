Eintracht Frankfurt holt im Halbfinal-Hinspiel der Europa League ein Unentschieden gegen den übermächtigen FC Chelsea und kämpft dafür bis zum Umfallen. Ein packendes Fußballspiel auf dem Rasen, brutale Lautstärke der Fans auf den Tribünen und eine wahnsinnige Choreographie der Ultras: Was war da los und was ist jetzt noch drin?

Ab jetzt immer am Anfang der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Folge 40: Die Fans von Eintracht Frankfurt feiern ihre Krieger

Wie zwei abgekämpfte Boxer über zwölf Runden hauen sich Eintracht Frankfurt und der FC Chelsea um das Ticket für das Finale der Europa League in Baku. FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast war beim letzten europäischen Heimspiel der Saison natürlich live dabei und hat erneut eine magische Nacht zu verarbeiten. Kann die Eintracht das Wunder schaffen und in London den Finaleinzug perfekt machen? Wie reist die #HintiArmy am besten an? Und von welchem Planeten kommt eigentlich Martin Hinteregger?