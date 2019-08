Die Lehren aus dem Eintracht-Spektakel in Mannheim

Chaotische Abwehr, wacklige Rückkehrer und ein Ante Rebic zwischen Kreis- und Weltklasse: Der Auftritt von Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal bei Waldhof Mannheim sorgt für viel Gesprächsstoff bei FUSSBALL 2000. Wieder einmal im Fokus: Daichi Kamada.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und meistens auch in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Staffel 2, Folge 3: Der ebenso tor- wie ereignisreiche DFB-Pokalauftakt von Eintracht Frankfurt bei den Freunden von Waldhof Mannheim steht im Mittelpunkt der neuen Folge von FUSSBALL 2000. Basti, Mark, Marv und Phil diskutieren über den seltsamen Nachmittag und die Zukunft von Ante Rebic, die Baustellen im Kader und wieder einmal auch über die richtige Besetzung der Spielmacher-Position. Ist Daichi Kamada tatsächlich der Heilsbringer? Oder erlebt Mijat Gacinovic doch noch ein Revival? Die Meinungen gehen auseinander.