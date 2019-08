Das beste Auswärtsspiel, der schwierigste Gegner und jede Menge Gründe für Spannung. FUSSBALL 2000 schaut in die Glaskugel und verrät, wie die kommende Bundesliga-Saison für Eintracht Frankfurt laufen könnte.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und meistens auch in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Youtube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Youtube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Youtube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Youtube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Youtube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Staffel 2, Folge 2: Kurz vor der schwierigen Aufgabe im DFB-Pokal bei Waldhof Mannheim wagen Basti, Mark, Marv und Phil einen Blick in die Zukunft und spielen die nächsten Monate von Eintracht Frankfurt durch. Wer oder was könnte die große Überraschung werden? Wer wird bester Torschütze? Und auf welche Reise freut sich die Crew von FUSSBALL 2000 am meisten? Viele Fragen, viele Antworten. Und am Ende auch noch eine Überraschung.