Umzug? Neue Freundin? Kriegt man alles hin. Aber beim Zocken auf der Konsole sind Freundschaften wirklich in Gefahr. Ein FIFA-Profi der Eintracht gibt fünf Tipps, die Laien wirklich helfen.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Schon im zweiten Jahr tritt Eintracht Frankfurt mit einem eigenen Team von talentierten jungen Spielern in der Virtual Bundesliga (VBL) an, nun auch mit eigenem Trainingszentrum am Riederwald. Grund genug für die Amateur-Zocker von FUSSBALL 2000, sich mal selbst einzuladen und sich von eSports-Profi Maik "Sn0wGoogles" Kubitzki ein paar Tipps abzuholen.