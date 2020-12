Djibril Sow spaltet die Fans von Eintracht Frankfurt: Ist der 23-Jährige ein verkannter Top-Spieler mit Potenzial oder doch ein millionenschwerer Fehleinkauf? FUSSBALL 2000 liefert eine differenzierte Analyse.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Ist die immer wieder auftauchende Kritik an Djibril Sow berechtigt oder wird die Rolle des Schweizers von Außenstehenden einfach nur nicht verstanden? Basti Red, Marvin und Phil Hofmeister nehmen sich dem Wunsch der Community an und werfen einen genauen Blick auf den zentralen Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt. Und wie nicht anders zu erwarten stellt sich heraus: Es ist kompliziert.