Eintracht Frankfurt ist zurück aus der Länderspielpause – und wie! Dank Paciencia, Dost und Rönnow erlebt die dezimierte Crew von FUSSBALL 2000 gegen Bayer Leverkusen endlich mal wieder eine magische Nacht.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Youtube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Youtube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Youtube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Youtube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Youtube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Staffel 2, Folge 22: Eine furiose Offensive in der ersten, ein bärenstarker Keeper in der zweiten Halbzeit: Eintracht Frankfurt lieferte beim 3:0 gegen Leverkusen ein echtes Topspiel ab – da gibt es selbst für die Berufspessimisten Basti und Marvin kaum etwas zu meckern. Dass Frederik Rönnow im Tor eines seiner besten Spiele im Trikot der SGE zeigte, freut den Eintracht-Videopodcast dabei natürlich besonders. Schließlich war FUSSBALL 2000 schon #TeamRönnow, als er noch in kleinen Clubs spielte.