Live, in Farbe und draußen: FUSSBALL 2000 feiert Bühnen-Premiere und tritt zum ersten Mal vor Publikum auf. In der Frankfurter Batschkapp blicken Basti, Mark, Marv und Phil auf die aktuelle Spielzeit von Eintracht Frankfurt und geben ihre XXL-Saisonprognose ab.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Von Abstiegskampf bis Europa League ist alles drin – wo wird Eintracht Frankfurt landen? Eine Woche vor dem Ende der Transferfrist geht es außerdem um mögliche Neuzugänge: Ist der Eintracht-Kader schon stark genug oder müssen Fredi Bobic und Bruno Hübner noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden?

Wie jedes Jahr vor Saisonbeginn nennt FUSSBALL 2000 zudem die heißesten Kandidaten für die Saison-Awards: Wird Martin Hinteregger der Spieler der Saison? Ist Adi Hütter besser als Hansi Flick? Mausert sich Daichi Kamada tatsächlich zum großen Durchstarter? Und was passiert mit Kevin Trapp, Filip Kostic oder André Silva? Ein paar Überraschungen und mindestens eine Gesangseinlage gibt es natürlich auch.