Jesper Lindström und Randal Kolo Muani lassen aktuell sogar die Büffelherde alt aussehen und schießen Eintracht Frankfurt in Richtung Tabellenspitze. Ist ein Platz unter den ersten Vier drin? FUSSBALL 2000 diskutiert.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Eintracht Frankfurt feiert drei Siege in einer Woche und ist nach den Erfolgen gegen die vermeintlichen Spitzenteams von Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach ein Kandidat für die Champions League. Die Defensive steht, die Offensive um Jesper Lindström und Randal Kolo Muani kann es sogar mit der Büffelherde aufnehmen. Ist die Eintracht schon ein Spitzenteam und vielleicht sogar ein Meisterschafts-Anwärter?



FUSSBALL 2000 ist sich uneinig. Thema außerdem? Ist Christopher Lenz oder Luca Pellegrini der richtige Mann für die linke Seite? Und: Vorfreude auf das Derby gegen Darmstadt 98 im DFB-Pokal.