Eintracht Frankfurt zeigt gegen Mainz 05, woran es in dieser Saison hapert: Die Mentalität fehlt, der Kader ist falsch besetzt, die Schwankungen sind zu krass. Gibt es trotzdem Hoffnung auf eine Überraschung im Pokalhalbfinale beim FC Bayern?

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Staffel 2, Folge 75: Auf zwei gute Spiele beim VfL Wolfsburg und Werder Bremen fällt Eintracht Frankfurt gegen den 1. FSV Mainz 05 zurück in alte Muster und gibt wieder einmal ein erschreckendes Bild ab. Die Abwehr wackelt, die Einstellung stimmt überhaupt nicht. Und auch personell wirft die Niederlage Fragen auf. Basti, Mark, Marv und Phil analysieren die Probleme der Mannschaft und blicken voraus auf das DFB-Pokalhalbfinale beim FC Bayern. Ist überhaupt so etwas wie Vorfreude spürbar oder hat die Eintracht sowieso keine Chance?