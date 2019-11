Eintracht Frankfurt kassiert gegen den VfL Wolfsburg die erste Bundesliga-Heimniederlage - und das leider auch völlig verdient. FUSSBALL 2000 gibt eine Mini-Blitz-Analyse direkt nach dem Abpfiff.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Staffel 2, Folge 32: Willkommen im Mittelmaß, SGE! Gegen einen cleveren VfL Wolfsburg hatte die Offensive von Eintracht Frankfurt um Goncalo Paciencia und Bas Dost kaum etwas zu bieten. Und hinten patzte dann auch noch Ersatz-Ersatz-Torwart Felix Wiedwald. Ein Bundesliga-Nachmittag zum Vergessen also für den Eintracht-Videopodcast.