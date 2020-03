Erleichterung, Schadenfreude und ein Wermutstropfen: Die Gefühlslage nach dem Einzug von Eintracht Frankfurt ins Pokal-Halbfinale ist ungewöhnlich. FUSSBALL 2000 fasst den Abend zusammen.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Staffel 2, Folge 61: Dank André Silva, Daichi Kamada und Stefan Ilsanker knackt die SGE souverän ein erschreckend schwaches Werder Bremen. Basti und Stephan sahen über das gesamte Pokalspiel eine abgeklärte Leistung der Eintracht gegen das Team von Coach Florian Kohfeldt. Doch in den Jubel mischt sich eine bittere Pille: die Rote Karte für Filip Kostic. Darüber gilt es zu reden.