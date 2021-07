Eintracht Frankfurt droht nach dem Abgang von André Silva nun auch der Verlust von Filip Kostic. Sollte Hertha BSC ernst machen, muss Trainer Oliver Glasner wohl umdenken und an der Aufstellung feilen. FUSSBALL 2000 zeigt, wie das gehen könnte.

André Silva ist schon weg, Filip Kostic könnte schon bald weg sein. Der Linksaußen von Eintracht Frankfurt steht auf dem Wunschzettel von Hertha BSC und könnte die nächste große Lücke in den Kader von Eintracht Frankfurt reißen. Klar ist: Sollte Kostic wirklich gehen, würde das die Qualität von Eintracht Frankfurt erheblich schwächen und die Ziele in der Bundesliga und der Europa League in Gefahr bringen, Trainer Oliver Glasner und Sportvorstand Markus Krösche hätten aber auch genügend Geld für weitere Transfers. Basti, Mark, Marv und Stephan spielen deshalb ein wenig Fußball-Manager und planen die kommende Saison von Eintracht Frankfurt. Und siehe da: Auch ohne Filip Kostic lässt sich eine sehr gute Aufstellung basteln.