Eintracht Frankfurt schlägt auch Mainz 05 und überwintert auf Platz sechs. Die Hessen sind das Team der Stunde in der Bundesliga und plötzlich ein Kandidat für die Königsklasse. Oder? FUSSBALL 2000 und Stargast Martin Fenin diskutieren.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Eintracht Frankfurt holt in der letzten Woche vor der Winterpause gegen Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und den 1. FSV Mainz 05 volle neun Punkte und klopft ans Tor zum internationalen Wettbewerb. Conference League, Europa League, Champions League – was darf es denn sein? Und reicht die Qualität dafür wirklich aus? Basti, Mark, Marv und der ehemalige Eintracht-Stürmer Martin Fenin diskutieren über die möglichen Ziele der Eintracht und Verbesserungsbedarf im Kader. Ein weiterer Stürmer würde der Eintracht weiterhin guttun.