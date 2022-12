Ben Manga wechselt nach England, Axel Hellmann übernimmt die DFL-Spitze: Gefährden diese Personalwechsel nun den Erfolg von Eintracht Frankfurt? FUSSBALL2000 analysiert.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Die Mannschaft von Eintracht Frankfurt hat sich mit einem Sieg gegen Atalanta Bergamo sportlich in die Winterpause verabschiedet, doch die meisten Schlagzeilen macht aktuell das Geschehen abseits des Platzes. Mit Ben Manga wechselt der langjährige Chefscout von Eintracht Frankfurt etwas überraschend zum englischen Zweitligisten Watford. Gleichzeitig nimmt Vorstand Axel Hellmann das Amt der Doppelspitze der DFL zusammen mit Oliver Leki aus Freiburg an. Doch kann das gut gehen? Oder müssen die Eintracht-Fans Angst haben, ihr Verein verliert so langsam den Fokus? Basti Red, Stephan und Marv blicken auf die neusten Entwicklungen.