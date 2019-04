Die Eintracht rutscht zur Unzeit in eine Formkrise und droht erneut abzustürzen. FUSSBALL 2000 bleibt dennoch optimistisch, nimmt vor dem Europa-League-Knaller gegen Benfica aber auch die Fans in die Pflicht. Früher gehen verboten!

Ab jetzt immer am Anfang der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Folge 36: Eintracht im Formtief – so klappt das Lissabon-Wunder trotzdem

Nach zwei Frankfurter Niederlagen in Serie versteht der Eintracht-Videopodcast die Welt nicht mehr. Warum plötzlich diese ganzen Fehler? Ist jetzt alles in Gefahr? Und wer soll eigentlich gegen Lissabon verteidigen? Marv, Mark und Phil treffen sich in Sachsenhausen, Basti meldet sich aus seinem Pool in Florida. Die einhellige Meinung: Noch ist alles drin, die Eintracht muss aber aufpassen.

