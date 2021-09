Amin Younes wird Eintracht Frankfurt nun doch verlassen und eine Lücke im Mittelfeld reißen. Wer ersetzt den Spielmacher? Und welche Formation sollte Trainer Oliver Glasner wählen? FUSSBALL 2000 nominiert die Top-Elf.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Filip Kostic bleibt nun doch, Amin Younes steht kurz vor dem Abschied: Der Kader von Eintracht Frankfurt ist nach dem Deadline Day endlich komplett, Trainer Oliver Glasner kann nun an seiner Wunsch-Aufstellung basteln. Bekommen die Last-Minute-Neuzugänge Sam Lammers und Kristijan Jakic direkt eine Chance und auf Dauer einen Stammplatz? Welcher der insgesamt vier Rechtsverteidiger Timothy Chandler, Erik Durm, Almamy Touré und Danny Da Costa setzt sich durch? Und welches System ist das richtige? Basti, Mark, Marv, Stephan und Phil wählen ihre Top-Elf für die Saison 2021/22.