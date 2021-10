Eintracht Frankfurt liefert gegen Hertha eine echte Horror-Leistung ab. Was war da los? Was lief schief? Und was muss sich jetzt tun? Die Jungs von FUSSBALL 2000 analysieren die Hertha-Klatsche und blicken schon sehnsüchtig Richtung Transferfenster.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Du lieber Himmel, was war das denn? Eintracht Frankfurt legt beim 1:2 gegen Hertha BSC die schlimmste Leistung seit Jahren hin und hätte eigentlich zur Pause schon in der Kabine bleiben können. Basti, Phil und Stephan wagen den schmerzhaften Blick zurück und analysieren, was genau bei der Eintracht aktuell schiefläuft. Spoiler: Ziemlich viel.

Von der fehlenden Spielidee über das mangelnde Aufbäumen, die wackelnden Führungsspieler oder die überforderten Neuzugänge – die Jungs von FUSSBALL 2000 setzen die Bauhelme auf und ackern sich durch die zahllosen Baustellen der Eintracht – und blicken bereits sehnsüchtig in Richtung Wintertransferfenster.