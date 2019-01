Die Meinungen über den Auftaktsieg von Eintracht Frankfurt fallen ebenso unterschiedlich aus wie die Bewertung des Salcedo-Abgangs. Nur bei einem ist sich das FUSSBALL-2000-Team einig: Rebic, Haller und Jovic brauchen einen neuen Spitznamen.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Youtube anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Youtube. Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Externe Inhalte von Youtube zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Youtube. Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Youtube-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts

Ab jetzt immer am Anfang (und manchmal auch am Ende) der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Folge 23: Die Büffelherde muss weg

In der neuen Folge unseres Eintracht-Videopodcasts dreht sich alles um den 3:1-Erfolg der Frankfurter Eintracht gegen den SC Freiburg. In netter Kneipenatmosphäre wird diskutiert: Was war gut? Was muss besser werden? Und warum klappt es spielerisch nicht? Außerdem: Darum tut der Wechsel von Carlos Salcedo keinem weh.

FUSSBALL 2000: Youtube | Twitter | hessenschau.de