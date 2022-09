Nach den Krawallen in Marseille kommt Eintracht Frankfurt mit einer glimpflichen Strafe davon, die Fan-Szene steht dennoch im Fokus. FUSSBALL 2000 wirft einen Blick auf die Ausschreitungen und bespricht Konsequenzen.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Das Champions-League-Spiel von Eintracht Frankfurt bei Olympique Marseille hallt auch Wochen danach noch nach. Sportlich lief für Eintracht Frankfurt mit dem ersten Sieg in der Königsklasse alles nach Plan, auf den Rängen läuft hingegen vieles aus dem Ruder. Auf Seiten von Eintracht Frankfurt gibt es einen schwerverletzten Fan, die Auseinandersetzungen der beiden Fan-Lager erreichte eine neue Dimension. Basti, Mark und Phil berichten von ihren Erlebnissen vor Ort und werfen einen Blick auf die möglichen Probleme in der Fan-Szene. Klar ist: Das Klima in Marseille war sehr vergiftet, ein Hitlergruß hat bei Eintracht Frankfurt aber ebenso wenig verloren wie Raketen, die auf andere Personen geschossen werden. Wie geht weiter? FUSSBALL 2000 diskutiert.