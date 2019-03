Buddytour bei FUSSBALL 2000! Das Team des Eintracht-Videopodcasts macht sich auf die Reise nach Düsseldorf, wo die Eintracht bei der Fortuna gastiert. Mit im Gepäck sind kulinarische Experimente aus Hack, Fernfahrerhefte und Flüssignahrung aus Spirituosenregal.

Folge 29: Frikadellen, edle Tropfen und Pyrotechnik: So läuft eine Auswärtsfahrt!

Zwischen den Duellen mit Inter Mailand muss Eintracht Frankfurt in Düsseldorf antreten. Wie bleibt man bei solchen Strapazen eigentlich so cool, was sollte man auf jeden Fall einpacken und wo führt das alles noch hin? Das Team von FUSSBALL2000 stellt sich diesen Fragen und macht sich auf die beschwerliche Reise in die deutsche Altbier-Hauptstadt.

