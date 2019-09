FUSSBALL 2000 nutzt die Länderspielpause, um sich für die nächste XXL-Saison der Eintracht in Form zu bringen. Der Bahnbabo himself fungiert als Drill Instructor und verrät nebenbei, wie er Oberbürgermeister von Frankfurt werden will.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Youtube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Youtube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Youtube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Youtube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Youtube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Staffel 2, Folge 11: Muskelkater garantiert: In Abwesenheit von Phil bereiten sich Basti, Mark und Marv im Fitnessstudio auf die kommenden Englischen Wochen von Eintracht Frankfurt vor. Gerader Rücken, breite Brust und der Spagat zwischen Bundesliga und Europa League – wie das alles funktionieren kann, weiß letztlich nur der Bahnbabo. Frankfurts bekanntester Straßenbahnfahrer nimmt das Team von FUSSBALL 2000 richtig ran und erzählt zwischen den Übungen, wie er zum Bahnbabo wurde.