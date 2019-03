Weltpremiere bei FUSSBALL 2000: Zum ersten Mal ist der Eintracht-Videopodcast live bei Youtube - und zwar direkt aus Mailand, der heutigen Party-Hauptstadt Europas. Mit dabei sind über 15.000 Fans von Eintracht Frankfurt.

Ab jetzt immer am Anfang (und meistens auch in der Mitte) der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Folge 30: So feiern die 15.000 Frankfurt-Fans in Mailand

Über 15.000 Fans von Eintracht Frankfurt sind beim Rückspiel gegen Inter in Mailand dabei - obwohl der Eintracht nur 13.500 Gäste-Karten zugeteilt wurden. Die Polizei erwartet, dass sowohl Bergamo- als auch Lazio-Fans nach Mailand kommen. In der Stadt ist schon vor dem Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Inter in der Europa League richtig was los.

