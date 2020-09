André Silva und Bas Dost zeigen gegen 1860 München, dass sie gut harmonieren und doch noch zum Traumduo bei Eintracht Frankfurt werden könnten. Reicht die Leistung, um auch Bielefeld zu besiegen? FUSSBALL 2000 diskutiert.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Staffel 2, Folge 89: Im DFB-Pokal gegen den TSV 1860 München genügten zwei Geistesblitze von André Silva und Bas Dost für den Sieg. Im ersten Bundesliga-Spiel gegen Arminia Bielefeld am kommenden Samstag muss sich Eintracht Frankfurt aber enorm steigern. FUSSBALL 2000 analysiert den 2:1-Erfolg bei den Löwen und blickt dabei vor allem auf das Sturmduo. Schafft Dost in seinem zweiten Jahr den Durchbruch bei der Eintracht? Ist er der richtige Sturmpartner für Silva? Die Meinungen darüber gehen auseinander.