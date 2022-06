Eintracht Frankfurt hat eine wilde Woche hinter sich: Nach dem Transfer von Mario Götze am Dienstag beendete Martin Hinteregger nur zwei Tage später seine Karriere. FUSSBALL 2000 analysiert die vergangenen Tage und diskutiert die aktuelle Situation von Filip Kostic.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Wilde Wochen bei Eintracht Frankfurt und bei FUSSBALL 2000: Nachdem sich Eintracht Frankfurt die Dienste des Weltmeisters Mario Götze gesichert hat, fielen eine Reihe weiterer bedeutender Personalentscheidungen: Martin Hinteregger beendete am Mittwoch auf eigenen Wunsch die Karriere und trat im Alter von 29 Jahren zurück. Am Freitag schlug Eintracht Frankfurt nochmals auf dem Transfermarkt zu und verpflichtete den lange gerüchteten Lucas Alario von Bayer Leverkusen. Der Argentinier setzte sich damit offenbar gegen Wout Weghorst durch, der ebenfalls für einige Zeit als mögliche Verstärkung im Sturm gehandelt wurde. Doch was machen die Entwicklungen der letzten Zeit mit FUSSBALL 2000? Die Jungs und Mädels von FUSSBALL 2000 besprechen die jüngsten Transfers und äußern sich zum Karriereende von Martin Hinteregger.