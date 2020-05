Eintracht Frankfurt verpatzt den Bundesliga-Neustart und steckt im Abstiegskampf. FUSSBALL 2000 macht sich Sorgen und diskutiert: Muss Adi Hütter gehen? Ist Bas Dost ein Fehleinkauf? Oder ist alles nur halb so wild?

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Staffel 2, Folge 73: Nach der 1:3-Heimpleite gegen Borussia Mönchengladbach ist die gute Laune bei Eintracht Frankfurt erst einmal vorbei. Die Abstiegszone rückt bedenklich nah, die Leistung gibt Anlass zu großen Sorgen. Ist die Mannschaft von Trainer Adi Hütter wirklich ein Abstiegskandidat? Warum spielen verdiente Spieler wie Makoto Hasebe oder Mijat Gacinovic keine Rolle mehr? Und was ist eigentlich mit Bas Dost los? FUSSBALL 2000 ist im Alarmmodus und stellt vier Thesen zum weiteren Verlauf der Saison auf. Die Ansichten von Basti, Mark, Marv und Phil könnten unterschiedlicher nicht sein.