Eintracht Frankfurt fegt über Arminia Bielefeld hinweg und untermauert erneut die Ambitionen für die vorderen Plätze. Schießt die Offensive um Silva, Jovic und Kostic die Eintracht in die Königsklasse? FUSSBALL 2000 diskutiert.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Nach sieben ungeschlagenen Bundesliga-Spielen in Folge und dem 5:1-Kantersieg bei Arminia Bielefeld klopft Eintracht Frankfurt an die Tür zur Champions League. Da die Topteams Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und RB Leipzig alle straucheln, ist die Königsklasse für die Mannschaft von Trainer Adi Hütter plötzlich alles andere als unrealistisch. Oder? FUSSBALL 2000 analysiert die Stärke der Eintracht und die Chancen auf einen Platz unter den ersten Vier. Außerdem Thema: Können Luka Jovic und André Silva auf Dauer harmonieren? Und warum ist Filip Kostic auf einmal wieder so stark? Basti, Mark, Marv, Phil und Special-Guest Lea Wagner sind sich auch dieses Mal nicht immer einig.