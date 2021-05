Markus Krösche wechselt von RB Leipzig zu Eintracht Frankfurt und wird neuer Sportvorstand. Ist das die richtige Entscheidung? Und welche Aufgaben warten auf den Nachfolger von Fredi Bobic? FUSSBALL 2000 diskutiert.

Eintracht Frankfurt beendet die Suche nach einem Nachfolger von Fredi Bobic und präsentiert Markus Krösche als neuen Sportvorstand. Der ehemalige Manager von RB Leipzig und dem SC Paderborn muss nun einen Trainer finden und Adi Hütter adäquat ersetzen. Ist Krösche, der sich gegen Kandidaten wie Ralf Rangnick durchgesetzt hat, der richtige Mann? Basti, Mark, Marv und Patricia analysieren die Personalie.