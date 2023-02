Eintracht Frankfurt zeigt gegen die Hertha eine reife Leistung. Doch jetzt gilt es im Pokal gegen Darmstadt 98. Die Jungs von FUSSBALL 2000 freuen sich auf ein sexy Fluchtlichtspiel gegen den Lokalrivalen.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Eintracht Frankfurt zeigt gegen Hertha BSC eine erwachsene Leistung mit einem mal wieder überragenden Randal Kolo Muani. Basti, Marv und Stephan diskutieren, wie der Sieg einzuschätzen ist, was Kolo Muani so außergewöhnlich macht und wie sie das Debüt von Neuzugang Philipp Max gesehen haben.

Um dann den Blick nach vorn aufs Nachbarschaftsduell mit Darmstadt 98 zu legen. Wie gefährlich können die Lilien der Eintracht werden? Was zeichnet den Zweitliga-Tabellenführer aus? Und wie knackt die Eintracht den unangenehmen Lokalrivalen?