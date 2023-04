Eintracht Frankfurt verpasst auch gegen Gladbach den Befreiungsschlag und bleibt erneut sieglos. Zumindest die Jungs aus der zweiten Reihe zeigen nach ihren Einwechslungen aber starke Leistungen. FUSSBALL 2000 fordert deshalb Veränderungen.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Eintracht Frankfurt kann auch gegen Borussia Mönchengladbach nicht gewinnen und versinkt in der Bundesliga weiter im Mittelmaß. Nach dem 1:1 gegen die Fohlen ist die Qualifikation für die Europa League von Eintracht Frankfurt in Gefahr, die Leistung von Eintracht Frankfurt war zudem vor allem in der ersten Halbzeit besorgniserregend. Was Eintracht Frankfurt Mut macht: Junior Dina Ebimbe, Paxton Aaronson und Faride Alidou hauchen Eintracht Frankfurt nach ihren Einwechslungen neues Leben ein und zeigen, dass es Alternativen zum schwächelnden Stammpersonal von Eintracht Frankfurt gibt. Basti, Mark, Marv und Phil hinterfragen die Startaufstellungen von Trainer Oliver Glasner und wünschen sich Veränderungen.