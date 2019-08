Die TSG Hoffenheim besiegt, aber noch viel Luft nach oben: FUSSBALL 2000 analysiert den Auftakterfolg von Eintracht Frankfurt und stellt die Stürmerfrage: Ist Bas Dost die richtige Wahl?

Auch in dieser Saison immer am Anfang und meistens auch in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Staffel 2, Folge 5: Sechs Spiele, sechs Siege: Eintracht Frankfurt ist perfekt in die Saison gestartet und konnte am 1. Bundesliga-Spieltag auch von der TSG Hoffenheim nicht aufgehalten werden. Da es vor allem in der Offensive noch hakte, könnte Bas Dost gerade recht kommen. Die Meinungen über den Neuzugang gehen bei Basti, Mark, Marv und Phil etwas auseinander, zumindest beim besten Spieler des Spiels sind sich aber alle einig.