Eintracht Frankfurt verliert auch gegen den 1. FC Köln und verabschiedet sich aus dem Rennen um Europa. Vorne ideenlos, hinten immer einen Patzer zu viel. Was ist nur los? FUSSBALL 2000 sucht Gründe für die Misere.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Eintracht Frankfurt zeigt auch gegen den 1. FC Köln eine schwache Leistung und verliert nach einem Treffer von Anthony Modeste verdient. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner ist in der Rückrunde nicht wiederzuerkennen und hat vor allem in der Offensive zu viele Probleme. Was ist der Plan im Spiel nach vorne? Warum fehlt ein Stürmer? Und was sollte diese defensive Aufstellung? Basti, Mark und Marv analysieren die Partie der Eintracht in Köln und sind zunehmend ratlos. Die Eintracht scheint die Saison schon jetzt abzuschenken. Es droht eine Spielzeit im grauen Mittelmaß.