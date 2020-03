In der Europa League und dem DFB-Pokal furios, in der Liga regelmäßig unterirdisch: Eintracht Frankfurt bleibt ein Mysterium, die Gründe für die Leistungs-Schwankungen sind nur schwer erklärbar. FUSSBALL 2000 versucht es trotzdem.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Staffel 2, Folge 60: Nach dem Einzug ins Achtelfinale der Europa League bei RB Salzburg wartet auf Eintracht Frankfurt bereits am Mittwoch der nächste Krimi: Im DFB-Pokal geht es gegen Werder Bremen um ein Ticket fürs Halbfinale. Blickt man auf bisherige Saison, kann da ja eigentlich nichts schiefgehen. Oder etwa doch? Basti, Mark und Marv blicken zurück auf die Ereignisse in Salzburg und analysieren die Chancen und Gefahren gegen Werder. Ein Überraschungs-Geschenk und geheime Partybilder aus Österreich gibt es gratis obendrauf.