Randal Kolo Muanis Stern geht auch bei der WM in Katar auf. Was bedeutet das jetzt für Eintracht Frankfurt? Ist Kolo Muani nun schon im Winter ein Wechselkandidat? FUSSBALL 2000 diskutiert.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Es fehlte nicht viel, und Randal Kolo Muani wäre im Finale der Weltmeisterschaft 2022 zum absoluten Helden geworden. Es kam anders, und der Eintracht-Stümer wurde zum tragischen Helden, sein Stern ging aber in Katar endgültig auch auf der großen Fußballbühne auf.

Was bedeutet das jetzt für Eintracht Frankfurt? Stehen die Top-Clubs nun Schlange? Wechselt Kolo Muani gar im Winter? Und wie steht es um die anderen Wechselkandidaten im Kader, etwa Luca Pellegrini oder Rafael Borré? Basti, Patricia und Stephan nutzen einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt, um die Situation zu diskutieren.