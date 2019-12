Krise! So rutscht Eintracht Frankfurt in den Abstiegskampf

FUSSBALL 2000 – der Eintracht-Videopodcast Krise! So rutscht Eintracht Frankfurt in den Abstiegskampf

Eintracht Frankfurt verspielt gegen den 1. FC Köln eine Zwei-Tore-Führung und allmählich den Kredit bei den Fans. FUSSBALL 2000 sucht eine Erklärung und ist sich sicher: So kann es nicht weitergehen.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Staffel 2, Folge 40: Das hat es lange nicht gegeben: Eintracht Frankfurt wird nach der 2:4-Niederlage gegen den 1. FC Köln vom eigenen Anhang mit Pfiffen verabschiedet. Die Leistung gegen den Tabellen-Vorletzten ist wieder einmal besorgniserregend. Für große Fragezeichen sorgt aber auch eine Auswechslung von Trainer Adi Hütter. Klar ist: Die Hessen rutschen immer tiefer in den Tabellenkeller und steuern auf eine unruhige Weihnachtszeit zu. Basti, Marv und Phil machen sich langsam aber sicher große Sorgen.