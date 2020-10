Live! Was macht Eintracht Frankfurt am Deadline Day?

FUSSBALL 2000 – der Eintracht-Videopodcast Live! Was macht Eintracht Frankfurt am Deadline Day?

Es ist Deadline Day auf dem Transfermarkt! Holt Eintracht Frankfurt tatsächlich noch Luka Jovic zurück? FUSSBALL 2000 analysiert den Transfertag und bewertet die Frankfurter Zu- und Abgänge live.

FUSSBALL 2000 live: Am letzten Tag des Transfermarkts gibt es hier den Redline Day mit allen Infos und Analysen zu den Zu- und Abgängen bei Eintracht Frankfurt.

Endlich wieder Deadline Day live auf dem Transfermarkt! Wen holt Eintracht Frankfurt? Klappt noch der Super-Transfer von Luka Jovic von Real Madrid zu Eintracht Frankfurt? Wechselt Mario Götze am DeadlineDay noch zur SGE? Welche Transfers in der Bundesliga werden am Dead Line Day wichtig?

FUSSBALL 2000 überträgt die Top-Transfer-Gerüchte und News am #DeadlineDay live! Der Unterschied: Bei uns hält der Redline Day die Fans in Atem. Verstärkt sich Eintracht Frankfurt nochmal auf dem Transfermarkt? Bleibt Amin Younes der letzte Transfer? Verlässt Danny da Costa die Eintracht aus Frankfurt? Was passiert beim FC Bayern München und Borussia Dortmund? Stehen Douglas Costa und Eric Maxim Choupo-Moting vor einem Transfer zum FC Bayern München? Was ist mit Andrej Kramarić? Wechselt Davy Klaassen von Werder Bremen zu Ajax Amsterdam? Wir sind bei den Transfers live am Ball! Basti Red, Marvin Mendel, Phil Hofmeister und Mark Weidenfeller sind live dabei, wenn auf dem #Transfermarkt live die letzten Entscheidungen in der Bundesliga getroffen werden. Falls ihr Fragen habt, nur her damit!