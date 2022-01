Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach Verstärkungen in der Offensive und bemüht sich um Kolo Muani und Faride Alidou. Auch der Neffe von Anthony Yeboah ist ein Thema. Was ist dran an den Gerüchten? FUSSBALL 2000 nimmt die Spieler unter die Lupe.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Kolo Muani, Faride Alidou und Kelvin Yeboah: Die Liste der möglichen Neuzugänge von Eintracht Frankfurt ist lang, der Kader könnte sich in der Winterpause enorm verändern. Sportvorstand Markus Krösche und Scout Ben Manga wollen die Offensive verstärken und gleichzeitig einige Reservisten abgeben. Was passiert mit Amin Younes, Sam Lammers, Erik Durm oder Goncalo Paciencia? Basti, Mark, Marv und Phil analysieren die aktuellen Gerüchte rund um die Eintracht und widmen sich auch dem Thema Fabio Blanco. Das Talent steht vor einem Wechsel zum FC Barcelona und verursacht bei FUSSBALL 2000 schon jetzt einen Phantomschmerz. Der große Transfer-Check.